Concert : Elia Orson 95, Avenue Raoul Francou, 24 mai 2023, Salon-de-Provence.

De Nina Simone à Lauryn Hill, en passant par Amy Winehouse ou Sade : autant d’inspirations qui l’accompagneront dans cette quête d’ancrer son rêve dans le réel..

2023-05-24 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-24 22:30:00. EUR.

95, Avenue Raoul Francou Salon de Musique

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



From Nina Simone to Lauryn Hill, through Amy Winehouse or Sade: so many inspirations that will accompany him in this quest to anchor his dream in reality.

De Nina Simone a Lauryn Hill, pasando por Amy Winehouse o Sade: tantas inspiraciones que le acompañarán en esta búsqueda para anclar su sueño en la realidad.

Von Nina Simone über Lauryn Hill bis hin zu Amy Winehouse und Sade: All diese Inspirationen begleiten sie auf ihrer Suche nach der Verankerung ihres Traums in der Realität.

Mise à jour le 2023-04-10 par Office de Tourisme de Salon de Provence