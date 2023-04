Symposium de sculpture Place des Centuries, 24 mai 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence, ville d’art et de culture, accueille son deuxième Symposium de Sculpture..

2023-05-24 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-29 18:00:00. .

Place des Centuries Provence Sud Passion

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Salon-de-Provence, city of art and culture, welcomes its second Symposium of Sculpture.

Salon-de-Provence, ciudad de arte y cultura, acoge su segundo Simposio de Escultura.

Salon-de-Provence, die Stadt der Kunst und Kultur, veranstaltet ihr zweites Skulpturensymposium.

