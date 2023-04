Concert : Célia Kaméni & Alfio Origlio « Secret Places » 89 Boulevard Aristide Briand, 20 mai 2023, Salon-de-Provence.

Sting, Salif Keita, Michel Jonasz, Gregory Porter, André Ceccarelli, Henri Salvador, Bobby McFerrin, tous ont eu recours à Alfio Origlio, ce pianiste au toucher délicat, au swing puissant et à la technique redoutable..

2023-05-20 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-20 22:30:00. EUR.

89 Boulevard Aristide Briand L’Auditorium de l’Atrium

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Sting, Salif Keita, Michel Jonasz, Gregory Porter, André Ceccarelli, Henri Salvador, Bobby McFerrin, all of them had recourse to Alfio Origlio, this pianist with a delicate touch, a powerful swing and a formidable technique.

Sting, Salif Keita, Michel Jonasz, Gregory Porter, André Ceccarelli, Henri Salvador, Bobby McFerrin, todos ellos han recurrido a Alfio Origlio, este pianista de toque delicado, swing poderoso y técnica formidable.

Sting, Salif Keita, Michel Jonasz, Gregory Porter, André Ceccarelli, Henri Salvador, Bobby McFerrin – sie alle haben sich auf Alfio Origlio verlassen, diesen Pianisten mit dem feinen Anschlag, dem kräftigen Swing und der furchterregenden Technik.

Mise à jour le 2023-04-10 par Office de Tourisme de Salon de Provence