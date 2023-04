Fête du Vélo Place Morgan, 20 mai 2023, Salon-de-Provence.

L’Aprovel vous donne rendez-vous sur la place Morgan, en famille, entre amis ou en solitaire avec votre deux roues..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 . .

Place Morgan

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Aprovel invites you to meet on the Morgan square, with your family, friends or alone with your two wheels.

Aprovel te invita a reunirte en la plaza Morgan, con tu familia, amigos o solo con tus dos ruedas.

Aprovel lädt Sie ein, sich auf dem Place Morgan mit der Familie, mit Freunden oder allein mit Ihrem Zweirad zu treffen.

Mise à jour le 2023-04-10 par Office de Tourisme de Salon de Provence