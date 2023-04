Théâtre : Excellent Voyage 89 Boulevard Aristide Briand, 14 mai 2023, Salon-de-Provence.

L’Université Populaire du Pays salonais invite la Compagnie EVENEMENT. Pour ce nouveau « seul en scène », Patrick Plauchu vous entraine pour un excellent voyage dans l’univers de l’humour de sa naissance à aujourd’hui. Rire et émotion garantis !.

2023-05-14 à 15:30:00 ; fin : 2023-05-14 . EUR.

89 Boulevard Aristide Briand L’Auditorium de l’Atrium

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Université Populaire du Pays salonais invites the Compagnie EVENEMENT. For this new « one-man show », Patrick Plauchu takes you on an excellent journey through the world of humor from its birth to today. Laughter and emotion guaranteed!

La Université Populaire du Pays salonais invita a la Compagnie EVENEMENT. En este nuevo « espectáculo unipersonal », Patrick Plauchu le llevará por un excelente viaje a través del mundo del humor, desde su nacimiento hasta nuestros días. ¡Risas y emoción garantizadas!

Die Université Populaire du Pays Salonais lädt die Compagnie EVENEMENT ein. Für sein neues « seul en scène » nimmt Patrick Plauchu Sie mit auf eine exzellente Reise durch die Welt des Humors von seiner Entstehung bis heute. Lachen und Emotionen sind garantiert!

