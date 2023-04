Nuit du Jeu Château de l’Empéri, 13 mai 2023, Salon-de-Provence.

Du jeu le jour, du jeu la nuit… Dans le cadre de la Nuit des Musées, la Ludothèque Pile & Face sera présente au Château de l’Empéri pour vous faire découvrir les grands jeux en bois..

2023-05-13 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-13 23:00:00. .

Château de l’Empéri Ludothèque Pile et Face

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Games by day, games by night? Within the framework of the Night of the Museums, the Ludotheque Pile & Face will be present at the Castle of Empéri to make you discover the big wooden games.

¿Juegos de día, juegos de noche? En el marco de la Noche de los Museos, la ludoteca Pile & Face estará presente en el Château de l’Empéri para hacerle descubrir los grandes juegos de madera.

Spiele am Tag, Spiele in der Nacht? Im Rahmen der Nacht der Museen wird die Ludothek Pile & Face im Château de l’Empéri vertreten sein, um Ihnen die großen Holzspiele vorzustellen.

Mise à jour le 2023-04-10 par Office de Tourisme de Salon de Provence