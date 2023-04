Fête du CIQ Viougues – Guynemer – Lurian Impasse de Lurian, 13 mai 2023, Salon-de-Provence.

A partir de 19h – Ecole élémentaire Lurian 2, impasse de Lurian



La cour de l’école élémentaire Lurian 2 se transforme en dancefloor avec la soirée dansante du CIQ !.

2023-05-13 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-13 . .

Impasse de Lurian École Elémentaire Lurian 2

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Starting at 7pm ? Lurian Elementary School 2, impasse de Lurian



The courtyard of the elementary school Lurian 2 is transformed into a dance floor with the CIQ dance party!

A partir de las 19.00 horas ? Escuela primaria de Lurian 2, impasse de Lurian



¡El patio de la escuela primaria Lurian 2 se transformará en una pista de baile con la fiesta CIQ dance party!

Ab 19 Uhr ? Grundschule Lurian 2, impasse de Lurian



Der Hof der Grundschule Lurian 2 verwandelt sich mit dem Tanzabend des CIQ in einen Dancefloor!

Mise à jour le 2023-04-10 par Office de Tourisme de Salon de Provence