Exposition : Napoléon III, le dernier Empereur de France Château de l’Empéri, 13 mai 2023, Salon-de-Provence.

À l’occasion de la commémoration des 150 ans de la disparition de Napoléon III, le Musée de l’Empéri propose un éclairage sur le Second Empire (1852-1870)..

2023-05-13 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Château de l’Empéri Montée Du Puech

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On the occasion of the commemoration of the 150th anniversary of the death of Napoleon III, the Musée de l’Empéri proposes a light on the Second Empire (1852-1870).

Con motivo de la conmemoración del 150 aniversario de la muerte de Napoleón III, el Museo del Imperio propone una mirada al Segundo Imperio (1852-1870).

Anlässlich der Feierlichkeiten zum 150. Jahrestag des Verschwindens von Napoleon III. bietet das Musée de l’Empéri eine Beleuchtung des Zweiten Kaiserreichs (1852-1870) an.

Mise à jour le 2023-04-10 par Office de Tourisme de Salon de Provence