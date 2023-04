Les Z’expressives 67 Boulevard Nostradamus, 9 mai 2023, Salon-de-Provence.

Deux cents jeunes du Pays salonais vont faire, donner et répandre la Lumière pour la 34ème édition des Z’Expressives, festival de théâtre, d’image et de son..

2023-05-09 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-13 . .

67 Boulevard Nostradamus Cineplanet & Théâtre Armand

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Two hundred young people from the Pays salonais are going to make, give and spread the Light for the 34th edition of the Z?Expressives, a festival of theater, image and sound.

Doscientos jóvenes del Pays salonais van a hacer, dar y difundir la Luz para la 34ª edición del Z?Expressives, festival de teatro, imagen y sonido.

Zweihundert Jugendliche aus dem Pays salonais werden bei der 34. Ausgabe von Z?Expressives, einem Festival für Theater, Bild und Ton, das Licht machen, geben und verbreiten.

