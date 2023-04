Concert : Charlier/Sourisse/Winsberg – Le Monde à l’Envers 95, Avenue Raoul Francou, 9 mai 2023, Salon-de-Provence.

20h Première Partie – Atelier Jazz de l’IMFP



21h Louis Winsberg, sélectionné par Jazz Magazine parmi les 5 Révélations « Guitare » 2021

Coup de cœur de l’académie Charles Cros.

2023-05-09 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-09 22:30:00. EUR.

95, Avenue Raoul Francou Salon de Musique

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



8:00 pm Part 1 ? Jazz workshop of the IMFP



9pm Louis Winsberg, selected by Jazz Magazine as one of the 5 « Guitar » Revelations 2021

Coup de c?ur de l?académie Charles Cros

20.00 h 1ª parte ? Taller de jazz del IMFP



21.00 h Louis Winsberg, seleccionado por Jazz Magazine como una de las 5 « Guitarras » Revelación 2021

Golpe de timón de la Academia Charles Cros

20h Erster Teil ? Jazz Atelier des IMFP



21h Louis Winsberg, vom Jazz Magazine als eine der 5 Entdeckungen « Gitarre » 2021 ausgewählt

Coup de c?ur der Académie Charles Cros

Mise à jour le 2023-04-10 par Office de Tourisme de Salon de Provence