Exposition : Les Peintres de l’Air et de l’Espace 120 Rue Lafayette, 5 mai 2023, Salon-de-Provence.

Les peintres de l’Air et de l’Espace sont de véritables ambassadeurs de l’armée de l’Air et de l’Espace. Le titre de « peintre officiel de l’air et de l’espace » leur est accordé par le Ministre des Armées..

2023-05-05 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-20 18:00:00. .

120 Rue Lafayette Espace culturel Robert de Lamanon

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Air and Space painters are true ambassadors of the Air Force and Space. The title of « official painter of the air and space » is granted to them by the Minister of the Armed Forces.

Los pintores del Aire y del Espacio son auténticos embajadores del Ejército del Aire y del Espacio. El título de « pintor oficial del Aire y del Espacio » les es concedido por el ministro de las Fuerzas Armadas.

Die Maler der Luft- und Raumfahrt sind echte Botschafter der Luft- und Raumfahrtarmee. Der Titel « Offizieller Luft- und Weltraummaler » wird ihnen vom Armeeminister verliehen.

