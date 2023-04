Concert : Noé Clerc Trio 95, Avenue Raoul Francou, 2 mai 2023, Salon-de-Provence.

Formé en 2018 avec l’accordéoniste Noé Clerc, le contrebassiste Clément Daldosso et le batteur Elie Martin-Charrière, le groupe se produit régulièrement en France comme à l’étranger..

2023-05-02 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-02 22:30:00. EUR.

95, Avenue Raoul Francou Salon de Musique

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Formed in 2018 with the accordionist Noé Clerc, the double bassist Clément Daldosso and the drummer Elie Martin-Charrière, the group performs regularly in France and abroad.

Formado en 2018 con el acordeonista Noé Clerc, el contrabajista Clément Daldosso y el baterista Elie Martin-Charrière, el grupo actúa regularmente en Francia y en el extranjero.

Die 2018 mit dem Akkordeonisten Noé Clerc, dem Kontrabassisten Clément Daldosso und dem Schlagzeuger Elie Martin-Charrière gegründete Band tritt regelmäßig in Frankreich und im Ausland auf.

