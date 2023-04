De Ferme en Ferme Les Manières, 29 avril 2023, Salon-de-Provence.

Venez découvrir le domaine oléicole du Mas des Bories, un lieu préservé où le temps s’écoule au rythme de la nature..

2023-04-29 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-30 18:00:00. .

Les Manières Mas des Bories

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and discover the olive growing estate of Mas des Bories, a preserved place where time flows at the rhythm of nature.

Venga a descubrir la finca olivarera del Mas des Bories, un lugar preservado donde el tiempo fluye al ritmo de la naturaleza.

Entdecken Sie das Olivenanbaugebiet Mas des Bories, einen unberührten Ort, an dem die Zeit im Rhythmus der Natur vergeht.

Mise à jour le 2023-04-07 par Office de Tourisme de Salon de Provence