Concert : Nero + Guests 160 Boulevard Lamartine, 15 avril 2023, Salon-de-Provence.

SAMEDI 15 AVRIL à partir de 19h :

Exposition “LE SOLEIL EST UNE FEMME” par AMBRE LS, ZINZI et CHIERARTTYPE

Concert TOMMY, IMAYE, LE KID et NERO

Bar et Foodtruck sur place..

160 Boulevard Lamartine Place Porte Coucou

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



SATURDAY 15 APRIL from 7pm :

Exhibition « THE SUN IS A WOMAN » by AMBRE LS, ZINZI and CHIERARTTYPE

Concert by TOMMY, IMAYE, LE KID and NERO

Bar and Foodtruck on site.

SÁBADO 15 DE ABRIL a partir de las 19.00 h :

Exposición « EL SOL ES UNA MUJER » de AMBRE LS, ZINZI y CHIERARTTYPE

Concierto de TOMMY, IMAYE, LE KID y NERO

Bar y Foodtruck in situ.

SAMSTAG, 15. APRIL ab 19 Uhr :

Ausstellung « Die Sonne ist eine Frau » von AMBRE LS, ZINZI und CHIERARTTYPE

Konzert mit TOMMY, IMAYE, LE KID und NERO

Bar und Foodtruck vor Ort.

