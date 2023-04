Festival : Graines d’Enfance Pinède de la Bastide Haute, 15 avril 2023, Salon-de-Provence.

Le festival Graines d’enfance revient cette année, et pour la 5ème édition, la Ludothèque Pile & Face sort le grand jeu !.

2023-04-15 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-15 18:00:00. .

Pinède de la Bastide Haute

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Graines d’enfance festival is back this year, and for the 5th edition, the Pile & Face toy library is going all out!

El festival Graines d’enfance vuelve este año y, en su 5ª edición, la ludoteca Pile & Face se pone las pilas

Das Festival Graines d’enfance kehrt dieses Jahr zurück, und für die 5. Ausgabe zieht die Ludothek Pile & Face alle Register!

