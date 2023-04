MARIUS FABRE : Visite des ateliers de production et du musée du savon de Marseille 148 Avenue Paul Bourret, 3 janvier 2023, Salon-de-Provence.

Visite de la savonnerie Marius Fabre. Les visites guidées se font les mardis et jeudis à 10h30 et mercredi et samedis à 14h30. Tous les jours pendant les vacances scolaires à 10h30 et 14h30..

2023-01-03 à ; fin : 2023-12-31 . .

148 Avenue Paul Bourret Savonnerie Marius Fabre

Salon-de-Provence 13651 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Visit the Marius Fabre soap factory. Guided tours are on Tuesdays and Thursdays at 10:30 am and Wednesdays and Saturdays at 2:30 pm. Every day during school vacations at 10:30 am and 2:30 pm.

Visite la fábrica de jabón Marius Fabre. Visitas guiadas los martes y jueves a las 10.30 h y los miércoles y sábados a las 14.30 h. Durante las vacaciones escolares, todos los días a las 10.30 h y a las 14.30 h.

Besuchen Sie die Seifenfabrik Marius Fabre. Die Führungen finden dienstags und donnerstags um 10:30 Uhr und mittwochs und samstags um 14:30 Uhr statt. Während der Schulferien täglich um 10:30 und 14:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-02-23 par Office de Tourisme de Salon de Provence