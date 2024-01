Salon des Agricultures de Provence Route D’Arles Salon-de-Provence, vendredi 31 mai 2024.

Salon des Agricultures de Provence Route D’Arles Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 09:00:00

fin : 2024-06-02 19:00:00

Grand Salon et Foire des produits du terroirs de Provence. Que vous soyez professionnels de l’agriculture, collégiens, ou en famille, le Salon des Agricultures de Provence foisonne d’animations et d’activités plus intéressante les unes que les autres !

Véritable vitrine de la richesse de notre monde agricole, le Salon des Agricultures de Provence constitue la plus grande ferme à ciel ouvert du département Un village de 200 exposants, producteurs et professionnels, une ferme de 1500 animaux et plus d’une centaine d’animations, dont la cuisine des chefs qui donne rendez-vous aux gourmands, qu’ils soient petits ou grands. A vos fourches et vos fourchettes, pour un voyage au cœur de la plaine de la Crau !



Au programme :

✅ ️+ de 250 exposants,

✅️60 animations gratuites pour petits et grands,

✅️la grande ferme provençale,

✅️les Trophées de l’innovation agricole,

✅️100 producteurs du 13 pour vous présenter le meilleur de l’agriculture de Provence



– Ferme aux animaux (poules, canard, oies, pintades, gibier, coqs, pigeons, chèvres, moutons, porcs, bœufs, taureaux, chevaux et poneys…)

– Sortie ludique pour les enfants (découverte des animaux, des métiers, de l’alimentation, de la production locale)

– des ateliers, animations pour les familles

– Espace machine exposition de tracteurs et engins agricole (le vendredi seulement)

– Défilé animalier moutons, chèvres, chevaux, vaches

– Village des producteurs produits du terroir, ateliers cuisine et gastronomie, AOP, AOC.



Nocturne gourmande, le samedi de 19h à 23h Une soirée festive et musicale. Un espace restauration avec plus de 800 places assises, assiettes de dégustation auprès des stands des producteurs ou 4 formules en réservation (sur le site internet)



Profitez en, l’entrée et le parking sont gratuit.



La Chambre de l’Agriculture 13 et le Conseil Départemental 13 vous invitent au Salon des agricultures de Provence.

Route D’Arles Domaine du Merle

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



