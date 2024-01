Théâtre Oublie moi Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence, vendredi 29 mars 2024.

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29 21:45:00

D’après In Other Words de Matthew Seager

Une histoire d’amour, il ne faudrait jamais pouvoir l’oublier…

Il était une fois une histoire d’amour entre Jeanne et Arthur. Une histoire parfaite. Parfaite jusqu’à que Jeanne demande à Arthur d’aller acheter du lait et un timbre. C’était pourtant simple à retenir. Il était une fois une histoire d’amour qu’Arthur aurait aimé ne jamais oublier. Évitant tout pathos, cette pièce lumineuse, à la fois drôle et tragique, touche au cœur. Le Monde

4 Molières 2023 Molière du Théâtre Privé, de la Mise en scène Théâtre Privé, du Comédien Théâtre Privé (Thierry Lopez) de la

Comédienne Théâtre Privé (Marie-Julie Baup)



TARIF DE 27 € À 37 €



Durée 1h15



Dès 12 ans

Atelier Théâtre Actuel en coproduction avec Mk Prod’, Louis d’Or Production, IMAO

Adapté, mis en scène et interprété par Marie-Julie Baup et Thierry Lopez



La réservation des places est aussi disponible par téléphone au 04 90 56 00 82 / par e-mail theatre@salon-de-provence.org / sur place au 67, bd Nostradamus (lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h).

Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur theatre@salon-de-provence.org



