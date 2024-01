Théâtre Ballet de Milan Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence, samedi 23 mars 2024.

Théâtre Ballet de Milan Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23 21:50:00

Une version néoclassique exclusive du ballet classique.

Cette nouvelle Carmen, fidèle au roman de Prosper Mérimée et à l’œuvre de Georges Bizet offre un face-à-face envoûtant entre Carmen, symbole de séduction et de féminité et le Destin, qui depuis la première scène mène l’histoire. De la célèbre « Habanera » au pas de deux passionné en passant par les nombreuses danses d’ensemble, une chorégraphie à couper le souffle qui saura captiver son public.



TARIF DE 20 € À 32 €



Tarif conservatoire 16 €



Durée 1h20



Production Ballet de Milan

Ballet en deux actes et quatre tableaux sur une musique de Georges Bizet

Chorégraphie originale d’Agnese Omodei Salè et Federico Veratti

Mise en scène de Marco Pesta

Costumes de Federico Veratti



La réservation des places est aussi disponible par téléphone au 04 90 56 00 82 / par e-mail theatre@salon-de-provence.org / sur place au 67, bd Nostradamus (lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h).

Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur theatre@salon-de-provence.org



L’événement Théâtre Ballet de Milan Salon-de-Provence a été mis à jour le 2024-01-20 par Office de Tourisme de Salon de Provence