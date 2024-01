Théâtre Les Coquettes Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence, vendredi 22 mars 2024.

Théâtre Les Coquettes Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22 21:50:00

Les Coquettes c’est un trio. Trois jeunes femmes d’aujourd’hui, chics et glamour, qui se distinguent par leur acuité et mêlent, sur scène, sketchs piquants et chansons engagées.

Dans “Merci Francis !” les Coquettes tentent de répondre avec pertinence et bonne humeur à des questions cruciales, quotidiennes et politiques, à savoir Qu’est-ce que ça fait de vieillir ? , Pourquoi les frotteurs se frottent ? , Qui est Francis ? , et nous montrent le chemin d’une sororité nouvelle, percutante, tendre, disruptive et divertissante. Moderne. Culotté. Glamour. Le Monde

Décapant, on aime beaucoup Télérama

Nommé aux Molières 2023 du meilleur spectacle musical



TARIF DE 22 € À 37 €



Durée 1h20



Jean-Marc Dumontet Production



Texte des Coquettes

Mise en scène de Nicolas Nebot

Avec Lola Cès, Marie Facundo et Mélodie Molinaro



La réservation des places est aussi disponible par téléphone au 04 90 56 00 82 / par e-mail theatre@salon-de-provence.org / sur place au 67, bd Nostradamus (lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h).

EUR.

Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur theatre@salon-de-provence.org



L’événement Théâtre Les Coquettes Salon-de-Provence a été mis à jour le 2024-01-20 par Office de Tourisme de Salon de Provence