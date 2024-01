Théâtre Sur la tête des enfants Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence, mardi 19 mars 2024.

Théâtre Sur la tête des enfants Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 20:30:00

fin : 2024-03-19 21:50:00

Une comédie de Salomé Lelouch

Après “Fallait pas le dire”, Salomé Lelouch revient avec une nouvelle comédie sur le couple.

Julie et Alban sont amoureux et superstitieux. Un soir, ils se jurent dix ans de fidélité, sur la tête des enfants. Après

avoir tenu 9 ans, 11 mois et 15 jours, chacun se prépare à l’arrivée de la date fatidique. Entre mauvaise foi, mensonges, bonne conscience et morale, la nouvelle pièce de Salomé Lelouch nous entraîne dans des situations aussi inextricables que savoureuses. Marie Gillain et Pascal Elbé campent avec beaucoup de séduction ce couple amoureux […]et pourtant prêt à se tromper à la première occasion pour remettre un peu de piment dans leur vie. Théâtral magazine.com

Marie Gillain nommée aux Molières 2023 de la meilleure Comédienne Théâtre Privé



TARIF DE 24 € À 39 €



Durée 1h20



Coproductions Théâtre de La Renaissance,

Matrioshka Productions, Théâtre Lepic

Mise en scène de Salomé Lelouch et Ludivine de Chastenet

Avec Marie Gillain, Pascal Elbé, Constance Carrelet, Nathan Martin, Tess Lauvergne et Frédéric Fix



La réservation des places est aussi disponible par téléphone au 04 90 56 00 82 / par e-mail theatre@salon-de-provence.org / sur place au 67, bd Nostradamus (lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h).

EUR.

Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur theatre@salon-de-provence.org



