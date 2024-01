Théâtre Lady Agatha Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence, vendredi 15 mars 2024.

Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15 22:30:00

L’incroyable vie d’Agatha Christie, Un voyage à 100 à l’heure à travers deux siècles et tout autour du monde !

Mais qui est donc Agatha Christie ? Malgré ses deux milliards de livres vendus à travers le monde, personne ne connaît réellement la célèbre romancière. Pourtant sa vie fût un véritable feu d’artifice ! Alors plongez avec nous dans ce spectacle tourbillonnant, drôle et poétique et partez à la découverte de la folle aventure que fût la vie d’Agatha Christie, la reine du crime ! « Quel rythme, quel souffle, quelle énergie ! Impossible de s’ennuyer » Femme Actuelle



TARIF DE 22 € À 37 €



Durée 2h



Production Ki M’aime Me Suive

De Cristos Mitropoulos et Ali Bougheraba

Mise en scène de Cristos Mitropoulos

Avec Camille Favre-Bulle, Tatiana Gousseff, Marie- Aline Thomassin, Matthieu Brugot, Erwan Creignou et Léo Guillaume



La réservation des places est aussi disponible par téléphone au 04 90 56 00 82 / par e-mail theatre@salon-de-provence.org / sur place au 67, bd Nostradamus (lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h).

Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur theatre@salon-de-provence.org



L’événement Théâtre Lady Agatha Salon-de-Provence a été mis à jour le 2024-01-20 par Office de Tourisme de Salon de Provence