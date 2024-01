Théâtre La Chambre des Merveilles Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence, mercredi 13 mars 2024.

D’après le roman de Julien Sandrel

Une adaptation sensible et réjouissante du best-seller de Julien Sandrel

Louis, 13 ans, est dans le coma depuis qu’il s’est fait renverser par un camion. Effondrée, sa mère Thelma découvre qu’il avait caché sous son lit un journal intime dans lequel il compilait toutes ses merveilles , ce qu’il rêvait d’accomplir dans la vie. Thelma va l’utiliser pour essayer de réveiller Louis elle va réaliser tous ses rêves pour lui et lui raconter chaque expérience. De situations cocasses voire loufoques, en rencontres inattendues, Thelma va vivre des journées incroyables. Ce spectacle nous remplit de joie et d’espoir.



Un bijou d’intelligence et de sensibilité. Vaucluse matin



TARIF DE 15 € À 32 €



Durée 1h25



Dès 12 ans

Atelier Théâtre Actuel en coproduction avec Fiva

Production, Le Grenier de Babouchka, Mk Prod’, le Théâtre Rive Gauche, le

Théâtre des Variétés et RSC P

Adaptation et mise en scène de Jean-Philippe Daguerre

Avec Théophile Baquet, Juliette Behar, Jean Aloïs Belbachir, Magali Genoud, Romain Lagarde et Marie-Christine Letor



La réservation des places est aussi disponible par téléphone au 04 90 56 00 82 / par e-mail theatre@salon-de-provence.org / sur place au 67, bd Nostradamus (lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h)

EUR.

Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur theatre@salon-de-provence.org



