Lecture Musclée Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence, vendredi 26 janvier 2024.

Début : 2024-01-26 19:00:00

fin : 2024-01-27 20:30:00

Dans le cadre de l’évènement Lecture par Nature : football, mixité et littérature.

– vendredi 26 janvier à 19h à la Médiathèque centrale : rencontre culturelle, animée par Claude Boli, directeur du musée du sport à Nice, et Yvan Gastaud, historien. En présence des joueurs de l’équipe de France de football des Écrivains (Sébastien Berlendis, Claude Boli, José Carlin, Olivier Corbobesse, Valentin Deudon, Rémy Fière, Baptiste Fillon, Frédéric Gai, Yvan Gastaut, Bertrand Guillot, Alexandre Joly, Grégory Klughertz, Julien Legalle, Elie Sabry, Marc-Olivier Taccard, Sébastien Thibault.)



– samedi 27 janvier à 10h au stade d’honneur : match de foot opposant l’équipe de France de football des Écrivains composée d’écrivains de tous âges et de tous genres littéraires, et l’équipe féminine senior du Lançon Football Club.



Entrée libre et gratuite, tout public.

Boulevard Aristide Briand 60 Rue du Capitaine Guibert

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur bibliotheque@salon-de-provence.org



