Exposition Discrimin’Action Médiathèque Salon-de-Provence, jeudi 25 janvier 2024.

Exposition Discrimin’Action Médiathèque Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 17:00:00

fin : 2024-01-25 19:00:00

Après un parcours mêlant spectacle, lectures inspirantes, rencontre avec des artistes, des enfants sont devenus photographes en herbe pour penser le sport comme un espace de partage..

Où toutes et tous peuvent participer sans qu’aucun facteur discriminant ne vienne s’y opposer.



Cette exposition photo a été créée par 3 classes d’élèves de 3 écoles (Ecole de la Bastide Haute à Salon-de-Provence / Ecole Simone Veil à Sénas / Ecole Danielle Germond à Coudoux), grâce à la rencontre avec Alain Vidal (conteur), Anaïs Sautier (autrice jeunesse), Matthieu Wassik (photographe), en collaboration avec les bibliothèques de Salon-de-Provence, Sénas et Coudoux et l’équipe lecture de la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône.



Dans le cadre du dispositif Lecture par Nature .



Renseignements au 04 90 56 74 16.

.

Médiathèque Boulevard Aristide Briand

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur bibliotheque@salon-de-provence.org



L’événement Exposition Discrimin’Action Salon-de-Provence a été mis à jour le 2024-01-20 par Office de Tourisme de Salon de Provence