Salon de produits monastiques Bruère-Allichamps, 12 novembre 2022, Bruère-Allichamps.

Salon de produits monastiques Bruère-Allichamps

2022-11-12 10:00:00 – 2022-11-13 18:00:00

Bruère-Allichamps Cher

0 EUR Salon de produits monastiques

Le Salon de produits monastiques est l’occasion de découvrir et de se procurer mets, bières et vins, objets utilitaires et décoratifs de qualité issus d’abbayes et monastères de France et des pays limitrophes.

Les produits sont fabriqués par moines et moniales dans l’objectif d’autosubsistance de leur communauté ou par des associations qui ont pour but de pérenniser le savoir-faire monastique initial.

Comestibles : bières et vins, fromages, biscuits et chocolats, charcuterie, pâtes

et farines, confitures, miels et chutneys…

Utilitaires et artisanat : cosmétiques, paniers, petits objets décoratifs, cire, bougies…

Loisirs : livres et CD

Découvrir et acheter mets, bières, vins, objets du quotidien ou décoratifs, issus d’abbayes et de monastères européens.

contact@noirlac.fr +33 2 48 62 01 01 https://www.abbayedenoirlac.fr/lagenda/salon-de-produits-monastiques/

(c) Abbaye de Noirlac

Bruère-Allichamps

dernière mise à jour : 2022-04-01 par