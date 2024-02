SALON DE PRINTEMPS SEGRÉ Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu, samedi 23 mars 2024.

31e salon de Printemps de l’association Arts et Lettres organisé à la salle du Cargo, à Segré, du 23 mars au 07 avril 2024 par le Lions Club.

Exposition de l’association Arts et Lettres en partenariat avec le Lions Club. Découvrez nos artistes locaux avec comme invité d’honneur Yvonnick Tusseau. Peinture, sculpture, photographie les arts visuels sont à l’honneur !

Tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h et le mercredi matin.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-04-07

Le Cargo Esplanade Antoine Glémain

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire

