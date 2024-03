Salon de Printemps salle des fêtes de saint-aubin-lès-elbeuf Saint-Aubin-lès-Elbeuf, samedi 13 avril 2024.

Salon de Printemps La Société des artistes Elbeuf Boucle de Seine (SAEBS) en partenariat avec la Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et la Métropole Rouen Normandie vous propose son Salon de Printemps. 13 – 21 avril salle des fêtes de saint-aubin-lès-elbeuf Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T14:00:00+02:00 – 2024-04-13T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T14:00:00+02:00 – 2024-04-21T17:30:00+02:00

La Société des artistes Elbeuf Boucle de Seine (SAEBS) en partenariat avec la Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et la Métropole Rouen Normandie vous propose son Salon de Printemps du samedi 13 au dimanche 21 avril à la salle des fêtes.

A l’honneur cette année :

Diem-Thuy Le Mai (peinture)

Artiste autodidacte originaire du Vietnam, Diem-Thuy Le Mai a toujours été passionnée de peinture depuis sa jeunesse. A la suite d’une carrière dans le domaine de la santé, elle se consacre entièrement à son art depuis 2011. Elle puise son inspiration dans les paysages en mêlant les influences vietnamiennes et françaises.

Jean-Louis Vautier (sculpture)

Pour Jean-Louis Vautier, peintre et sculpteur depuis 1990, la sculpture est un mode d’expression complémentaire. Ses œuvres, qu’elles soient en terre cuite émaillée, bois, acier ou béton, représentent des personnages se situant entre figuration et abstraction.

et bien sûr, une soixantaine d’artistes, peintres et sculpteurs !

salle des fêtes de saint-aubin-lès-elbeuf Rue Léon Gambetta, 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf Saint-Aubin-lès-Elbeuf 76410 Seine-Maritime Normandie