Salon de Printemps Port-de-Bouc, 18 mars 2022, Port-de-Bouc.

Salon de Printemps Port-de-Bouc

2022-03-18 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-01 18:00:00 18:00:00

Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône Port-de-Bouc

L’association Art et Créations consacre son exposition printanière à un focus sur un artiste de la région, Alain Puech, qui n’avait pas pu rendre l’exposition Autoportraits publique en raison des contraintes liées au Covid-19 de 2020 et 2021. L’artiste présente de façon inédite sa série démarrée en 2008, Autoportraits, véritable aventure créative. Il questionne ici la distanciation avec le monde de l’image, du paraître, de la publicité et de l’illustration puis la reconnexion à l’identité : exister en tant qu’être, en tant qu’auteur, en tant qu’artiste. Depuis 2008, il réalise donc un autoportrait par jour où il laisse s’exprimer toutes ses envies plastiques sans restriction : dessin, collage, peinture, découpe, grattage… abstraction, figuration, tristesse, drôlerie… Chaque portrait est lié à une actualité du moment qu’elle soit personnelle ou sociétale.

centre.arts@portdebouc.fr +33 4 42 43 31 20 http://www.centrefernandleger.com/

