SALON DE PRINTEMPS Petite-Rosselle, dimanche 14 avril 2024.

Pour sa 10ème édition, le Salon de printemps artisanat, saveurs, fleurs se déroulera à l’intérieur et au pied de la salle du lavoir. Alors que vous soyez de la région ou non, de France ou même d’ailleurs et si vous souhaitez présenter exposer, vendre ou faire déguster vos produits n’hésitez pas à vous inscrire, plus d’une cinquantaine d’emplacements sont disponibles.

Des producteurs à la rencontre du public

Cette année le salon de printemps artisanat, saveurs, fleurs , comptera une cinquantaine d’exposants de tous horizons qui seront accueillis dans la salle du lavoir, mais également au pied de celui-ci, à l’extérieur. Sur 1500m², producteur, artisans, professionnels ou amateurs pourront présenter leur activité mais également en faire la démonstration à l’occasion d’ateliers.

Afin que cette rencontre de printemps soit la plus diversifiée possible, nous recherchons des partenaires dans différents domaines boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, glaces, confitures, … spiritueux, bière et vin, … légumes frais, viande et fromages, … épices et graines, …fleurs, horticulture, … créations artisanales et bien d’autres.

Pour ce faire, il suffit de renvoyer la fiche de participation et le règlement de l’événement, téléchargeables ci-dessous.

Cette journée placée sous le signe du partage sera l’occasion d’échanger, avec les visiteurs, en toute convivialité.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 00:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est contact@musee-les-mineurs.fr

