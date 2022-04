Salon de Printemps, Peinture et Sculpture Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Fécamp Seine-Maritime Le Salon de Printemps, Peinture et Sculpture organisé par la Municipalité et l’Association Anim’Art vous donnent rendez-vous pour découvrir les 12 peintres et 9 sculpteurs qui vont exposer.

Le thème choisi pour le Prix “Coup de Coeur” de cette année est : “Liberté”. Du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai 2022

De 10h à 18h

A la salle La Grange d’Oherville – 76560

Fécamp

