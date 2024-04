Salon de Printemps de l’Art en Beauvaisis Beauvais, samedi 6 avril 2024.

Exposition des artistes du Beauvaisis

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis regorge de talents créatifs qui ont l’opportunité d’échanger et de promouvoir leurs travaux grâce à l’association Art en Beauvaisis.

Ces talents exposeront leurs dernières créations, dans les domaines de la peinture, de la sculpture, du numérique et d’autres métiers d’art, à l’Hôtel de Ville de Beauvais.

Du 6 au 14 avril 2024, à l’occasion du Salon de printemps de l’Art en Beauvaisis, dont on fête le 40e anniversaire.

Les artistes Françoise Deslandes et Jean-Pierre Beillard sont les invités d'honneur de ce salon.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 13:30:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

1 Rue Desgroux

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

