Salon de poche Sixt-sur-Aff, 26 février 2022

Salon de poche Médiathèque 36 Rue Onffroy de La Rosière Sixt-sur-Aff

2022-02-26 11:00:00 – 2022-02-26 17:30:00

Sixt-sur-Aff

Une journée consacrée aux rencontres littéraires organisée par la librairie La Grande Evasion et la médiathèque l’Atelier des mots, dans le cadre du mois du livre en Bretagne.

Cet événement, soutenu par la région Bretagne, se déroule dans le cadre du mois du livre en Bretagne à la médiathèque L’Atelier des mots le samedi 26 février 2022 :

– 11h – 12h

Rencontre / atelier avec Pog, autour de son livre jeunesse La Part du Colibri, illustré par Lili la Baleine.

Atelier gratuit pour une quinzaine d’enfants à partir de 6 ans.

– 14h30 – 15h30 > table ronde : « le corps des femmes » : avec Caroline Hinault, Sophie Adriansen.

Une rencontre animée par Jérôme Nédélec.

– 16h30 – 17h30 > Christian Blanchard (auteur) et Stéphane Batigne (éditeur) : rencontre / discussion entre un auteur et son éditeur sur cette relation spécifique qui accompagne la création.

Renseignements à mediatheque@sixt-sut-aff.fr / 02.99.70.04.21 ou contact@lagrandeevasion-librairie.fr 02.99.70 25 99

+33 2 99 70 04 21

Médiathèque 36 Rue Onffroy de La Rosière Sixt-sur-Aff

