Salon de poche Sixt-sur-Aff, samedi 24 février 2024.

Salon de poche Sixt-sur-Aff Ille-et-Vilaine

Salon du livre avec des rencontres d’auteurs, des ateliers, une conférence et des dédicaces.

– Carine Hinder, illustratrice de la BD jeunesse Brume, parue chez Glénat en 2023. Après une présentation de la bande dessinée, et la projection de quelques planches, Carine Hinder proposera un atelier pour apprendre à dessiner l’un des personnages de la bande dessinée.

RDV à 11h pour les enfants à partir de 8 ans

– Justine Jouet, historienne conférencière, autrice du Mystère Naïa, paru aux éditions Coop Breizh en juin 2023. Justine Jouet propose de nous en dire plus sur le mystérieux personnage de Naïa et, plus globalement, sur l’histoire de la sorcellerie en Bretagne à travers un café magique. RDV à 14h pour un café magique

– Isabelle Amonou, autrice de L’Enfant rivière, paru aux éditions Dalva en janvier 2023.

RDV à 15h pour un atelier d’écriture et à 16h30 une rencontre avec Amélie de la Grande Evasion et l’autrice

Louise Sébillet autrice de « Hurler contre le vent » sera également présente pour une rencontre dédicace toute la journée.

> également au salon de poche, tout au long de la journée :

– « lectures de sorcières » par l’association Lire et faire lire ;

– tombola pour faire gagner des livres dédicacés par les auteurs invités ;

– librairie éphémère dans la médiathèque ;

– goûter et gourmandise par l’association de parents d’élèves de l’école Michel Serrault.

> exposition de planches de la BD « Brume » à la médiathèque durant tout le mois de février. .

36 Rue Onffroy de La Rosière

Sixt-sur-Aff 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne mediatheque@sixt-sur-aff.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 11:00:00

fin : 2024-02-24 18:00:00



L’événement Salon de poche Sixt-sur-Aff a été mis à jour le 2024-01-24 par OT PAYS DE REDON