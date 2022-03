Salon de peinture…petit format du perche Senonches, 19 mars 2022, Senonches.

Salon de peinture…petit format du perche Senonches

2022-03-19 – 2022-03-20

Senonches Eure-et-Loir

L’Art est en fête avec Senonches Ville d’Art et son exposition de peinture “Petit Format du perche”. Pour le régal des yeux et de son ambiance chaleureuse, n’hésitez pas à venir découvrir les nouveautés. Pass et masques obligatoires

colette.hamelin@club-internet.fr +33 6 78 15 65 27 https://senonchesvilledart.wixsite.com/senonchesvilledart

senonches ville d art

Senonches

