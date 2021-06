Vinnemerville Vinnemerville Seine-Maritime, Vinnemerville Salon de peinture et sculpture Vinnemerville Vinnemerville Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Vinnemerville Seine-Maritime Vinnemerville Salon de peinture et sculpture réunissant une douzaine d’artistes du 11 au 18 juillet à la salle Paul Vairetti .

Invités d’honneur: Ane-Marie Lucas, peintre et Mme Maze, dit Mieusement, sculpteure.

Les visiteurs pourront voter le Prix du Public dans les catégories Sculpteur et peintre.

Ouvert tous les jours de 10h à 18h.

+33 9 62 62 53 48

