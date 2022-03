Salon de peinture et sculpture Les Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les Pennes-Mirabeau

Salon de peinture et sculpture Les Pennes-Mirabeau, 27 mars 2022, Les Pennes-Mirabeau. Salon de peinture et sculpture Espace Tino Rossi Chemin De la Ferme Les Pennes-Mirabeau

2022-03-27 14:30:00 – 2022-04-01 17:00:00 Espace Tino Rossi Chemin De la Ferme

Les Pennes-Mirabeau Bouches-du-Rhône Les Pennes-Mirabeau Venez découvrir les œuvres exposées par les artistes en sélection. Les invités d’honneur seront Christian Jequel (peinture), Bernard Varvat (sculpture) et la marraine Françoise Balandras Organisé par le Syndicat d’Initiative des Pennes-Mirabeau, le 34e Salon de peinture et de sculpture se déroule à l’Espace Tino Rossi. https://www.pennes-mirabeau.org/ Venez découvrir les œuvres exposées par les artistes en sélection. Les invités d’honneur seront Christian Jequel (peinture), Bernard Varvat (sculpture) et la marraine Françoise Balandras Espace Tino Rossi Chemin De la Ferme Les Pennes-Mirabeau

dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Les Pennes-Mirabeau Autres Lieu Les Pennes-Mirabeau Adresse Espace Tino Rossi Chemin De la Ferme Ville Les Pennes-Mirabeau lieuville Espace Tino Rossi Chemin De la Ferme Les Pennes-Mirabeau Departement Bouches-du-Rhône

Les Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-pennes-mirabeau/

Salon de peinture et sculpture Les Pennes-Mirabeau 2022-03-27 was last modified: by Salon de peinture et sculpture Les Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau 27 mars 2022 Bouches-du-Rhône Les Pennes-Mirabeau

Les Pennes-Mirabeau Bouches-du-Rhône