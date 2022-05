Salon de peinture et sculpture Carantec Carantec Catégories d’évènement: Carantec

Salon de peinture et sculpture Carantec, 17 juillet 2022, Carantec.
Salle de la Mairie Place Général de Gaulle Carantec

2022-07-17 14:30:00 – 2022-08-21 18:30:00

Découvrez la nouvelle exposition au Salon d'été (salle de la Mairie) avec 50 peintres et 8 sculpteurs présents pour l'occasion, à Carantec. nL'exposition sera ouverte tous les jours du 17 juillet au 21 août, de 14h30 à 18h30. nDes animations seront prévues, avec démonstrations d'artistes et parcours de découverte pour les enfants. salonpeinturecarantec29@orange.fr +33 6 64 95 40 49 http://salonartcarantec.com/

