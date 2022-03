SALON DE PEINTURE ET DE SCULPTURE “PRESTIGE DES ARTS” À MAZÉ Mazé-Milon Mazé-Milon Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mazé-Milon

SALON DE PEINTURE ET DE SCULPTURE “PRESTIGE DES ARTS” À MAZÉ Mazé-Milon, 9 avril 2022, Mazé-Milon. SALON DE PEINTURE ET DE SCULPTURE “PRESTIGE DES ARTS” À MAZÉ Mazé Chapelle – 16 rue de Verdun Mazé-Milon

2022-04-09 14:30:00 – 2022-04-24 18:30:00 Mazé Chapelle – 16 rue de Verdun

Mazé-Milon Maine-et-Loire Mazé-Milon Nous vous attendons dans le décor très apprécié de la chapelle pour admirer les œuvres d’une cinquantaine d’artistes locaux.

Invitée d’honneur : Arlette Defontaine Salon de peinture et de sculpture “Prestige des arts” à Mazé +33 2 41 80 23 91 Nous vous attendons dans le décor très apprécié de la chapelle pour admirer les œuvres d’une cinquantaine d’artistes locaux.

Invitée d’honneur : Arlette Defontaine Mazé Chapelle – 16 rue de Verdun Mazé-Milon

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Mazé-Milon Autres Lieu Mazé-Milon Adresse Mazé Chapelle - 16 rue de Verdun Ville Mazé-Milon lieuville Mazé Chapelle - 16 rue de Verdun Mazé-Milon Departement Maine-et-Loire

SALON DE PEINTURE ET DE SCULPTURE “PRESTIGE DES ARTS” À MAZÉ Mazé-Milon 2022-04-09 was last modified: by SALON DE PEINTURE ET DE SCULPTURE “PRESTIGE DES ARTS” À MAZÉ Mazé-Milon Mazé-Milon 9 avril 2022 maine-et-loire Mazé-Milon

Mazé-Milon Maine-et-Loire