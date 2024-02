Salon de peinture du Groupe Artistique Vosgien Musée Pierre NÖEL 88100 Saint Dié des Vosges Saint-Dié-des-Vosges, samedi 16 mars 2024.

Salon de peinture du Groupe Artistique Vosgien Musée Pierre NÖEL 88100 Saint Dié des Vosges Saint-Dié-des-Vosges 16 – 30 mars

Début : 2024-03-16 13:30

Fin : 2024-03-30 17:30

Exposition de peintures et photos 16 – 30 mars 1

85 artistes du Grand Est exposeront au Musée Pierre Noël de Saint Dié des Vosges lors du Salon Peintures proposé par le GAV, le Groupe Artistique Vosgien.

Cette association depuis sa création en 1933

Offre chaque année aux artistes la liberté de partager leur passion avec le public.

Cette saison 2024 Peintures accueille en invité d’honneur Vincent Ganaye, peintre et photographe bien connu dans nos Vosges

Salon du GAV

Du 16 au 30 mars 2024

Au Musée Pierre Noël de Saint Dié des Vosges, ouvert : lundi, mercredi, jeudi,

Vendredi et samedi de 13h30 à 17h30.

Entrée libre.

Musée Pierre NÖEL 88100 Saint Dié des Vosges Place Georges Trimouille 88100 Saint Dié des Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges