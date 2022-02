SALON DE PEINTURE DE BELBEUF Salle des fêtes de Belbeuf Belbeuf Catégories d’évènement: Belbeuf

du vendredi 4 mars au dimanche 6 mars à Salle des fêtes de Belbeuf

Exposition de peinture avec pour invité d’honneur Mr PAUL Ragib entouré de Bruno BEUDIN, Michel CANEVET, Brigitte CLARYSSE, Roger COURTOIS, Bernard CRESSON, Evelyne CURSOLLE-DURIN, Annick DAGORN-HUET, Monique DUBOC, Vivianne DUBOSC, Valérie FONT, Danièle GOUBY, Fabienne GRENTE, Lionel LAGRANGE, Jean-Marie LAURENCE, Marie-Hélène LECUYER, Jean-Louis LEMAIRE, Jean-Marie PETITHON, Christine ROBINSON XO, Ilir STILI .

Entrée libre

