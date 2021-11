Saint-Pierre Saint-Pierre 39150, Saint-Pierre Salon de Noël Saint-Pierre Saint-Pierre Catégories d’évènement: 39150

Saint-Pierre

Salon de Noël Saint-Pierre, 20 novembre 2021, Saint-Pierre. Salon de Noël salle des fêtes 30 grande rue Saint-Pierre

2021-11-20 – 2021-11-20 salle des fêtes 30 grande rue

Saint-Pierre 39150 Saint-Pierre EUR Salon de Noël 2021 à la salle des fêtes de Saint Pierre Samedi 20 novembre de 16h à 20h et dimanche 21 novembre de 10h à 17h : Venez découvrir des idées cadeaux, des produits de qualité dans différents domaines…

Entrée libre et gratuite pour tous. Pâtisseries – buvette – food truck (dimanche midi).

