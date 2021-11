Forcalquier Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence, Forcalquier Salon de Noël à la Voûte Forcalquier Forcalquier Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Forcalquier Alpes de Haute-Provence Forcalquier Un cadeau original pour les fêtes de fin d’année : Patrick Ciuti vous propose de découvrir ses petits formats. Peintures, aquarelles, dessins, gravures. patrickciuti@bbox.fr +33 6 62 61 89 27 https://www.artistescontemporains.org/membre/patrick-ciuti/ Forcalquier

