Salon de Musique : Woz Kaly Maison de l’International Grenoble, vendredi 22 mars 2024.

Salon de Musique : Woz Kaly La grande voix des cultures wolof et mandingues réunies Vendredi 22 mars, 18h30 Maison de l’International Prix libre de soutien

Début : 2024-03-22T18:30:00+01:00 – 2024-03-22T19:30:00+01:00

Chanteur, guitariste, auteur et interprète, Woz est bercé entre ses influences maternelles, issues des cultures du nord du Sénégal, et l’héritage culturel des régions du sud que lui a transmis son père. Artiste à la carrière internationale, il possède une voix formée à la fois par la culture wolof du Nord et la culture mandingue du Sud. Ses performances en public sont remplies d’émotion, grâce à sa capacité d’improvisation et à sa générosité sur scène.

Maison de l'International 1 Rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes