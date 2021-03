Salon de musique virtuel #3 : Zamakan / Anissa Nehari & Lola Malique en ligne, 5 avril 2021-5 avril 2021, Grenoble.

Salon de musique virtuel #3 : Zamakan / Anissa Nehari & Lola Malique

en ligne, le lundi 5 avril à 17:00

17h – Plateau d’artistes & invités – 30’

Conversation avec les artistes invités au salon de musique.

17h30 – Diffusion – Zamakan et Annisa Nehari & Lola Malique retransmission en direct du Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas – 2×45’

### Zamakan

Zamakan composé d’Abdallah Abozekry et de Baptiste Ferrandis respectivement au saz et à la guitare, explore avec fougue et sensibilité les chemins de traverses qui rassemblent de l’Orient à Occident. A travers un univers musical qui navigue entre énergie pure et rêverie poétique, Zamakan casse les frontières du genre et affirme son appartenance à cette nouvelle génération de musiciens fiers de défendre les identités multiples de la richesse musicale mondialisée.

### Annisa Nehari & Lola Malique

Pendant un moment suspendu hors du temps, ce duo musical accueille le public dans son univers éclectique pour partager des chansons envoûtantes. Né de la rencontre de deux artistes aux parcours aussi riches que différents, ce concert montre qu’une rencontre peut parfois ressembler à une retrouvaille. Anissa Nehari, percussionniste aux influences touareg et hip hop, et Lola Malique, violoncelliste au parcours classique et contemporain, mélangent leurs envies, leurs univers et leurs voix avec la complicité de la différence pour inviter le public à un moment de douceur partagé.

Gratuit, événement en ligne

Plateau d’artistes et invités & livestream « Zamakan » et « Anissa Nehari & Lola Malique »

en ligne Grenoble Grenoble Secteur 2



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-05T17:00:00 2021-04-05T19:00:00