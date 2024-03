Salon de Musique : Sophye Soliveau Maison de l’International Grenoble, vendredi 5 avril 2024.

Salon de Musique : Sophye Soliveau « Harp & soul » entre jazz et gospel, musique aérienne et totalement groovy Vendredi 5 avril, 18h30 Maison de l’International Prix libre de soutien

De Dorothy Ashby à Alice Coltrane, la harpe s’est faite une place à part dans l’histoire du jazz et des musiques populaires afro-américaines. Jeune harpiste et chanteuse surdouée, ancrée dans la « Great Black Music » d’aujourd’hui, Sophye Soliveau accorde autant d’importance aux cordes de sa harpe qu’aux cordes vocales. Elle met son talent, impressionnant, au service d’une musique originale, entre jazz, gospel et nu-soul aérienne et groovy.

Maison de l'International 1 Rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble