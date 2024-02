SALON DE MUSIQUE IRLANDAISE CPFI Le Mans, vendredi 22 mars 2024.

La harpe et le uilleann pipes sont deux instruments emblématiques de la musique irlandaise.

Marco Pollier, reconnu comme un maître du uilleann pipes a collaboré avec de nombreux musiciens de renom irlandais. Il est rejoint à la harpe par Rose Pollier qui lui donne la réplique avec authenticité et virtuosité.

Un duo de musique traditionnelle irlandaise tout en finesse et caractère.

Vendredi 22 Mars à 20h /Au CPFI / Prix libre / Réservations conseillées au 02.43.43.81.05 ou cpfi.lemans@orange.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:00:00

fin : 2024-03-22

CPFI 11 Rue des Frères Gréban

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire cpfi.lemans@orange.fr

