Salon de musique du Festival de Pâques La Missa Solemnis Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence, mercredi 20 mars 2024.

La Missa Solemnis de Ludwig van Beethoven par Lionel Pons

La composition, entre 1818 et 1823, de La Missa Solemnis par Ludwig Van Beethoven (1770-1827) marque un tournant dans l’art sacré de son temps. SI le compositeur a déjà livré Le Christ au Mont des Oliviers (1801) et la Messe en ut majeur (1807), la Missa Solemnis innove non seulement par ses dimensions, mais plus encore par la conjugaison d’une place non négligeable à l’Humain dans le propos musical. Le compositeur parvient à concilier la vision prométhéenne, déjà largement présente dans sa. démarche créatrice, et une approche humaniste, la même qui le poussera à mettre en musique l’¨Ode la Joie de Friedrich von Schiller (1759-1805). C’est cette dualité d’implication que la conférence s’attache à mettre en lumière. .

Début : 2024-03-20 19:00:00

fin : 2024-03-20 20:30:00

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur amisdufestivaldaix@gmail.com

