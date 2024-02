Salon de musique du Festival de Pâques Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence, mercredi 6 mars 2024.

Salon de musique du Festival de Pâques Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Messiah et La Resurrezione, la frontière fluctuante et l’opéra et l’oratorio chez Haendel

Avec la mise au point du modèle d’oratorio désormais associé à son nom, Georg Friedrich Haendel (1685-1759) suscite l’engouement du public pour un genre alors en perte de vitesse. Succédant chez le compositeur à nombre d’opéras italiens, ce type d’oratorio, s’il s’inscrit résolument dans une symbolique sacrée, n’en conserve pas moins une dimension de grandeur, de sens du spectaculaire, qui doit beaucoup justement à l’opéra. La frontière entre les deux genres s’avère ici poreuse, pour la plus grand richesse des ouvrages considérés, ce qui constitue l’objet de la conférence. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 19:00:00

fin : 2024-03-06 20:00:00

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur amisdufestivaldaix@gmail.com

L’événement Salon de musique du Festival de Pâques Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-02-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence