Salon de Monplaisir Montereau, 30 juillet 2022, Montereau.

Salon de Monplaisir Montereau

2022-07-30 09:00:00 – 2022-07-31 21:00:00

Montereau Loiret Montereau

2 EUR Vous êtes artisans, petites ou déjà grandes entreprises ? Le salon de Monplaisir se déroule le salon de l’artisanat, LA 1ER EDITION.

Sur plus de 3 hectares venez nous faire découvrir votre métier, votre passion , venez vous faire connaître, faire reconnaître votre entreprise.

On vous attend nombreux pour cette 1ère année qui s’annonce déjà exceptionnelle. Dans le domaine du bâtiment, de la fabrication artisanale , du service …vous êtes tous les bienvenus

Une restauration sur place sera tenue par la traiteur de Montereau Laëtitia Tingaud “à table par Laëtitia Tingaud” et d’une buvette tenue par notre association de Monplaisir.

Salon de Monplaisir

derredavid@live.fr +33 6 43 39 14 94

Vous êtes artisans, petites ou déjà grandes entreprises ? Le salon de Monplaisir se déroule le salon de l’artisanat, LA 1ER EDITION.

Sur plus de 3 hectares venez nous faire découvrir votre métier, votre passion , venez vous faire connaître, faire reconnaître votre entreprise.

On vous attend nombreux pour cette 1ère année qui s’annonce déjà exceptionnelle. Dans le domaine du bâtiment, de la fabrication artisanale , du service …vous êtes tous les bienvenus

Une restauration sur place sera tenue par la traiteur de Montereau Laëtitia Tingaud “à table par Laëtitia Tingaud” et d’une buvette tenue par notre association de Monplaisir.

Lëatitia Tingaud

Montereau

dernière mise à jour : 2022-04-04 par